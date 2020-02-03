«Опера-контрики накосячили, втянули людей в «мокрое»: В соцсети слили переписку со спикером МВД Шевченко по делу об убийстве Шеремета

Бывшая пресс-секретарь полка полиции «Днепр-1» и батальона «Донбасс» Василиса Мазурчук опубликовала переписку с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко об убийстве журналиста Павла Шеремета, где Шевченко якобы отмечает, что «опера-контрики накосячили» и «втянули ребят в мокрое».

Мазурчук опубликовала переписку после того, как 1 февраля бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал ее телефонный разговор с подозреваемым по делу Шеремета Юлией Кузьменко, где они обсуждают возможное расформирование 5 управления Департамента контрразведки СБУ, отмечает «Громадське радіо».

Портнов отмечал, что Мазурчук является женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1 отдела 5 управления Департамента контрразведки СБУ.

В переписке с Шевченко 1 февраля Василиса Мазурчук обвинила следователей в сливе информации Портнова, на что тот сказал, что не знает, «где и берет Портнов».

Спикер МВД также называет Павла Шеремета «русским агентом». Как пишет «Украинская правда», у Шевченко с Шереметом «была личная неприязнь из-за рейдерского захвата канала «ТВi» в 2013 году, гендиректором которого стал Шевченко».

«Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули людей в «мокрое» и нам бросили расследовать - какого черта? Сами бы свое черное и расследовали бы - переквалифицировали на 258 теракт и вперед. Так нет же, пусть менты мучаются и получают от журналистов ... за нераскрытое дело Шеремета, а мы Буче и Пуме будем рассказывать, как надо молчать по-партизански», - написал Шевченко.

«Пусть Юля и Андрей честно все расскажут, кто их вызвал и под каким соусом мочкануть этого российского агента Шеремета, будь он неладное и все. Хотя они и не знали, кого и за что на самом деле идут работать», - добавляет он.

Издание «Украинская правда» попросило Шевченко прокомментировать обнародованное переписку с Мазурчук, на что он ответил: «Нет, не прокомментирую никак».

Мазурчук также опубликовала предыдущую переписку с Шевченко за конец декабря 2019 и январь 2020 относительно обнародованного МВД разговора с Юлией Кузьменко в отношении детей Маруси Зверобой. В переписке Шевченко уверяет Мазурчук, что ее разговор с Кузьменко - «чисто характеризующий признак подозреваемого, а не признак планирования преступления», хотя назвал разговоры циничными. В январе Мазурчук также возмущалась в переписке, которую вызывают на допрос.

Напомним, как экс-замглавы Администрации Президента времен Виктора Януковича и юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись, в которой якобы один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Владислав Грищенко «Буча» получает консультации по поводу этого дела от сотрудника СБУ.

Как известно, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.

12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.