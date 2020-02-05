Николаевский полицейский вернул одноклассникам деньги, которые украл на встрече выпускников

В Николаеве офицер полиции Антон Симаков возместил своим одноклассникам кражу денег, которую совершил на встрече выпускников.

Об этом в комментарии ТСН рассказала одноклассница Симакова Ирина Хмиль-Коптева.

Как известно, 1 февраля майора полиции Антона Симакова уличили на краже во время встречи выпускников в одном из заведений. Из четырех сумок он утащил около 4,5 тысяч гривен. Когда одноклассники узнали, кто это совершил, то отказались писать заявление против бывшего школьного товарища. После публикации этой информации в ГУ Нацполиции Николаевщины уволили со службы Симакова и назначили служебное расследование.

– Абсолютно никто никогда даже не подумал бы, что он на такое способен. Он вернул все средства всем девчонкам. Он попросил прощения, – рассказала Ирина Хмиль-Коптева.

Напомним, как в Николаеве следователь заложил в ломбард краденую шубу и потратил изъятые у преступников 5 тысяч евро для игры в тотализатор.