Еще двое николаевских патрульных погорели на наркоторговле среди своих коллег

В Николаеве сотрудники внутренней безопасности полиции задержали двух патрульных за продажу наркотиков.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Николаевским управлением ДВБ НПУ было получено оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны.

Совместными действиями ДВБ НПУ, ГБР и прокуратуры, при содействии руководства департамента патрульной полиции капрала и лейтенанта задержали «на горячем» - сразу после сбыта ими наркотического товара клиенту. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством прокуратуры области уголовное производство начато с квалификацией по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины.

Патрульные задержаны на основании статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявления им о подозрении. За уголовные сделки полицейские могут попасть за решетку на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве следователи ГБР, сотрудники ДВБ Нацполиции и СБУ задержали группу, которая производила и продавала амфетамин. Позже стало известно, что задержанный за распространение наркотиков в Николаеве патрульный распространял амфетамин и среди своих коллег по службе.

Установлено, что преступную группировку организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно занимался изготовлением психотропного вещества, используя в качестве лаборатории гаражное помещение своего брата. К уголовному делу мужчина привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

Позже суд арестовал с залогом троих наркоторговцев, том числе и патрульного, а еще одного подозреваемого отпустил под домашний арест.