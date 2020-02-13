Жительнице Харькова, которая жестоко зарезала своего кота, объявили о подозрении

В Харькове следователи объявили о подозрении девушке, которая жестоко убила своего кота.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Напомним, что ранее под Харьковом 19-летняя девушка убила своего кота – сначала била его об дерево, а потом зарезала.

Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 299 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина попросила знакомого за 100 гривен «избавиться» от своих собак, но ему помешал прохожий.