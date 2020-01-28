Под Харьковом 19-летняя девушка убила своего кота – сначала била его об дерево, а потом зарезала

В Харьковской области 19-летняя девушка убила собственного кота.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

С заявлением по данному факту 26 января в районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований.

Как выяснилось, инцидент произошел 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая. Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала животное, которое еще находилось в сознании.

Полицейские установили злоумышленницу и доставили ее в Лозовский отдел полиции. 19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не объясняет.

Следователь открыл уголовное производство по части 3 статьи 299 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время устанавливаются все свидетели данного происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

В социальной сети Facebook жители Лозовой пишут, что кота убила Лариса Криковцова. Девушка работала в одном из супермаркетов сети АТБ, но вскоре после инцидента перестала появляться на работе. Также пользователи утверждают, что у девушки дома находится пес, предположительно, породы лабрадор, и два кота (вероятно, одного из них она и убила).

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который зарезал ножом собаку своей знакомой. Также ранее мэрия Днепра забрала у «живодеров» 25 бродячих собак, которых хотели убить.

До этого николаевца арестовали на месяц за убийство собаки – его раздражал лай и он выбросил животное с балкона. А на Николаевщине осудили к условному сроку мужчин за желание съесть собаку – они били ее молотком по голове и сдирали живьем шкуру.

Также напомним, как в Николаеве два года назад в доме местного жителя Дмитрия Плешанова нашли шкуру пропавшей соседской собаки и «шапки из котиков». Согласно материалам дела, Плешанову вменяют тайное похищение таксы и то, что он на протяжении длительного времени жестоко издевался над собаками и котами: убивал и снимал шкуры, из которых в дальнейшем изготавливал шапки. Но прокурор Ингульской прокуратуры Николаева Наталья Тернавская отказалась подписывать подозрение этому мужчине, объяснив свое решение якобы недостаточным количеством улик в этом деле.

Кроме этого, в Николаеве в одном из дворов дома по улице Скороходова на глазах у жильцов застрелили бездомного кота.

Напомним также, что в Николаеве в Широкой Балке неизвестный застрелил двоих собак.