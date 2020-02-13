СБУ задержала вора в законе «Лашу Свана», которого по решению суда выпустили из спецучреждения на Николаевщине

СБУ 13 февраля задержала грузинского вора в законе Лашу Джачвлиани по прозвищу «Лаша Сван».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в СБУ.

Напомним, что в ноябре 2019 года Свана задержали в Киеве, потому что он находился в розыске Интерпола. Ранее «Лаша Сван» привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

После задержания «Лашу Свана» доставили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Вознесенском районе. Там он дожидался решения – передадут ли его иностранным правоохранительным органам или же депортируют из страны. Выдачи вора в законе требовали власти Италии. Но суд постановил выпустить Свана на свободу.

Чтобы воспрепятствовать возможной незаконной деятельности злоумышленника, СБУ его повторно задержала. Обстоятельства задержания уточняются.

Напомним, что в марте 2019 года вор в законе «Лаша Сван» организовал в Киеве встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в криминальном мире. Тогда его также задержали.