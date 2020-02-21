ГБР вручило подозрение николаевскому патрульному, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП

Следователи ГБР вручили подозрение сотруднику управления патрульной полиции в Николаевской области за совершение смертельного дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, в ночь на воскресенье 20 октября, на перегоне в Корабельном районе «Opel» на огромной скорости врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи». Позже оказалось, что погибший пассажир Игорь Озеров и водитель Сергей Афанасьев – сотрудники патрульной полиции.

«Следствием установлено, что 19 октября 2019 патрульный, находясь за рулем автомобиля марки «Opel» в состоянии алкогольного опьянения, во время обгона значительно превысил скорость и врезался в бетонный столб. В результате ДТП пассажир, сидевший рядом с подозреваемым, погиб на месте происшествия», – говорится в сообщения.

Водителю инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, как на Киевщине пьяный полицейский сбил на переходе двух пешеходов – один пострадавший погиб.