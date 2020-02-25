ГБР вручила подозрение экс-нардепу Чорновол за нападение на журналиста сайта Шария

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«Следствием установлено, что 18 октября 2019 бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», – говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины осуществляет Офис Генерального прокурора.

Отметим, что 18 октября 2019 года произошла конфликт между журналистом сайта «Шарий.нет» Дмитрием Кучером и Татьяной Чорновол на судебном заседании над народным депутатом VIII созыва Сергеем Пашинским.

Напомним, как экс-нардеп Черновол пригрозила «дать в морду» журналисту и назвала его «пи*арастом» из-за вопроса о наградном оружии.

Также напомним, как в Киеве облили мочой работника сайта Шария, пришедшего в суд по делу подозреваемой в убийстве Шеремета