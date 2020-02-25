Адвокат водителя «Range Rover», который протаранил николаевскую «маршрутку», через суд хочет оспорить его задержание

В Николаеве 25 февраля адвокат водителя «Range Rover», который въехал на перекрестке в маршрутное такси, в суде пытается оспорить задержание его клиента.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Заводском районном суде Николаева.

Как известно, 24 февраля на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта «Range Rover» врезался в маршрутное такси. По предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. С места ДТП в больницу доставили четырех человек. Одна пострадавшая девушка умерла в больнице.

Позже в полиции сообщили, что водителя внедорожника задержали. Относительно водителя «маршрутки» в полиции сообщили, что он находился в неконтактном состоянии, и как только он сможет давать показания, будет решен вопрос о привлечении и его к ответственности.

Собеседник ПН подчеркнул, что письменное подозрение задержанному, согласно законодательству, должны вручить не позже 24 часов с момента задержания. Если в этот срок ему не вручат подозрение, то по статье 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержанный подлежит немедленному освобождению.

В то же время адвокат водителя «Range Rover» пытается обжаловать задержание своего клиента в Заводском райсуде Николаева и это заявление будет рассматривать глава этого суда Сергей Щербина.

Отметим, что задерживали водителя внедорожника сотрудники Центрального отдела полиции ГУ НП, поскольку преступление произошло в Центральном районе города.

Также напомним, что водитель николаевской маршрутки №89, которую протаранил «Range Rover», ранее неоднократно нарушал ПДД.