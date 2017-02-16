Мэр Николаева сообщил, что власть продолжает вести работу по поиску места под кладбище

Городская власть ведет работу, направленную на расширение Калиновского кладбища, где можно было бы хоронить умерших.

Об этом в четверг, 16 февраля, в ходе сессии Николаевского городского совета сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

– Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны, разрабатывается документация для того, чтобы дополнительно выделить там 10 гектар из земель Министерства обороны. На данный момент идет подготовка документов для Кабинета Министров, чтобы передать земли Министерства обороны. Но, опять же, надо будет объяснить жителям села Калиновка, что то кладбище планируют использовать для захоронения усопших жителей Калиновки и Николаева, – сообщил мэр.

Как сообщалось ранее городской голова Александр Сенкевич предложил создать рабочую группу, которая должна будет заняться решением вопроса строительства нового городского кладбища. В группу планируется привлечь по два депутата от каждой фракции.

Напомним, в четверг, 16 февраля, у входа в здание Николаевского городского совета прошел пикет горожан, которые выступают против строительства кладбища рядом с микрорайоном Кульбакино.