В Николаеве в рамках операции по предотвращению терактов задержали мужчину с тротилом и детонаторами

В Николаеве 1 мая правоохранители задержали мужчину с двумя тротиловыми шашками и детонаторами к ним. В данный момент устанавливаются обстоятельства возможного применения взрывчатки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По словам собеседника издания, в рамках операции по усилению мер безопасности и по предотвращению провокаций и возможных терактов на майские праздники правоохранители после получения оперативной информации в Ингульском районе остановили автомобиль "Daewoo", за рулем которого находился 25-летний местный житель.

- Во время досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля две стограммовые тротиловые шашки с детонаторами к ним. Мужчина вел себя очень подозрительно, заметно нервничал и не смог внятно объяснить происхождение взрывчатки и цель ее транспортировки, - рассказал собеседник издания.

Мужчина был задержан и доставлен в Ингульский отдел полиции.

- В данный момент с задержанным работают следователи и оперативники Службы безопасности Украины, которые проверяют возможную причастность мужчины к попыткам дестабилизации ситуации в области. Чтобы было понятно, применение такого количества взрывчатки в людном месте могло привести к десяткам жертв, - отметил собеседник издания.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщают, что мужчина передвигался на автомобиле «Daewoo Matiz» и был пьян. В полиции утверждают, что «при механическом воздействии в случае неосторожного обращения мог произойти неконтролируемый взрыв». Водитель объяснил инспекторам, что тротил он нашел несколько дней назад. Мужчину задержали на 72 часа, начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ и полиция в преддверии майских праздников усилили антитеррористические меры безопасности.

Стоит отметить, что СБУ говорит о существовании «желтого» уровня террористической угрозы и просит с пониманием отнестись к усилению мер безопасности в преддверии праздников.