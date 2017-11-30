«Казакова не спешит подписывать»: в Николаеве семьи участников АТО могут остаться без обещанных квартир

Семьи воинов АТО, на покупку квартир которым в бюджет 2017 года были заложены деньги, могут остаться без жилья.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» пишет генеральный директор ИА «УМГ» Артем Дыбленко.

Так, в мае 2017 года депутаты Николаевского городского совета проголосовали за внесение в бюджет развития на 2017 год 5 миллионов 205 тысяч гривен на приобретение жилья для семей участников Антитеррористической операции на Востоке Украины, которые находятся на квартирном учёте и стоят в льготной очереди. Деньги были выделены на покупку квартир 19 семьям.

«Задача перед ними (участниками АТО, - прим. ПН) стояла довольно простая: необходимо было найти квартиру, которая бы подошла им по цене, оформить все необходимые документы, пройти согласование в комиссиях, после чего получить подпись исполняющей обязанности мэра – секретаря городского совета Татьяны Казаковой на документах, которые нужны для оформления сделки у нотариуса. После её «одобрения» из бюджета была бы выделена необходимая сумма и семьи участников АТО получили бы свои квартиры», - пишет Дыбленко.

Однако, по словам представителей Николаевского центра общественной организации «Побратимы Украины» и Общественной организации участников и инвалидов АТО «КОМБАТАНТ», на сегодняшний день оформить сделку удалось всего нескольким военнослужащим.

«Остальные же, несмотря на то, что они подготовили нужные документы и даже дали задатки владельцам квартир, не могут оформить нотариальные сделки, так-как Татьяна Казакова не спешит подписывать документы людям, которые прошли уже «миллион» согласований, из-за каких-то мелких совково-бюрократических моментов», - отмечает он.

Более того, после 15 декабря казначейство вернет все неосвоенные деньги в бюджет и семьи не смогут получить обещанные им квартиры.

«Оставшиеся семьи участников АТО потеряют деньги, которые дали в качестве задатка владельцам квартир, и шанс на получение жилья в этом году. Также есть риск не приобрести и уже найденное жилье в силу того, что сделки оговариваются в долларовом эквиваленте, а в казначействе лежат гривны. Как думаете, доллар будет стабилен перед Новым Годом? Татьяна Викторовна, кто ответит за то, что из-за процветающей бюрократии семьи военных останутся на улице еще как минимум на год?»- подчеркивает он.

Ранее сообщалось, что на сессии горсовета для перераспределения 30 миллионов гривен «остатков» бюджета Николаева на 2017 год не хватило голосов.