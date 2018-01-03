По предварительной версии Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран, - Нацполиция

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на руководителя пресс-службы Нацполиции Киевской области Николая Жуковича.

Так, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

«Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран», - сказал Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях со вчерашнего вечера, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанского - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в Россию.

«Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер», – сказал Жукович.

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и задействовать лучших специалистов к расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, соответствующее поручение Яровой дал сегодня во время видеоселекторного совещания.

«Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей», - сказал он.

Кроме того, Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз.

«Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно вызовем», - отметил представитель министерства.

Он также подчеркнул необходимость немедленно наладить взаимодействие между департаментами полиции, общественными активистами и СМИ относительно расследования этого преступления.

Как известно, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.

В полиции рассматривают четыре основные версии ее убийства: ее профессиональная деятельность, участие в последнем деле по факту ДТП, в котором погибла ее сестра, хулиганство и попытка изнасилования.