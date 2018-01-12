В Николаеве зарегистрировано четыре случая заболевания корью

В Николаеве по состоянию на 11 января зарегистрировано четыре случая заболевания корью у взрослых.

Об этом сообщается на сайте управления здравоохранения Николаевского горсовета.

В частности, у двух людей диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Управление охраны здоровья сообщает, что с целью недопущения распространения вспышки необходимо максимально прививать детей против кори, ограничить посещение мест массового скопления населения в период повышения заболеваемости.

Также в управлении напоминают, что только прививка сможет уберечь от болезни. Прививаться можно в ЦПМСД и детских поликлиниках города. Учреждения здравоохранения города обеспечены вакциной КПК в достаточном количестве.

Напомним, что в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок, который стал шестой жертвой с начала вспышки инфекции. Ранее сообщалось, что глава Минздрава Ульяна Супрун заявляла, что эпидемии кори в Украине нет, но вакцинировать детей все равно необходимо.