В Николаеве зарегистрировано четыре случая заболевания корью

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4444 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2666)   

В Николаеве по состоянию на 11 января зарегистрировано четыре случая заболевания корью у взрослых. 

Об этом сообщается на сайте управления здравоохранения Николаевского горсовета.

В частности, у двух людей диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Управление охраны здоровья сообщает, что с целью недопущения распространения вспышки необходимо максимально прививать детей против кори, ограничить посещение мест массового скопления населения в период повышения заболеваемости. 

Также в управлении напоминают, что только прививка сможет уберечь от болезни. Прививаться можно в ЦПМСД и детских поликлиниках города. Учреждения здравоохранения города обеспечены вакциной КПК в достаточном количестве.

Напомним, что в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок, который стал шестой жертвой с начала вспышки инфекции. Ранее сообщалось, что глава Минздрава Ульяна Супрун заявляла, что эпидемии кори в Украине нет, но вакцинировать детей все равно необходимо. 

Юлия Давиденко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия