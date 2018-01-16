На Николаевщине спасатели высвободили лебедя, который лапами примерз ко льду на реке

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В Николаевской области спасатели высвободили лебедя, который на реке примерз лапами ко льду.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

В понедельник, 15 января, в 13:18 очевидцы сообщили спасателям, что на реке Чичиклия пгт. Веселиново лебедь примерз лапами ко льду. Работники 11 Государственной пожарно-спасательной части с помощью надувного матраса добрались до лебедя и освободили его.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске спасли подростка, который выбежал на тонкий лед за собакой и провалился.

Также напомним, что николаевские спасатели вытащили увязшую в грязи машину, в которой ехала семья с ребенком.

Людмила Жерновская

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