Из-за снегопада на дорогах Николаева участились ДТП

В Николаеве во вторник, 16 января, из-за осадков на дорогах участились дорожно-транспортные происшествия.

Так, одна автоавария произошла на пересечении проспекта Центрального и улицы Декабристов, сообщили очевидцы. Стоит отметить, что из-за ДТП в этом районе образовалась транспортная пробка.

Еще одно столкновение произошло на пересечении улиц Шевченко и Наваринская. Здесь на перекрестке не разминулись «Chevrolet» и «ГАЗель». В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения кузова.

Кроме того, в районе пересечения улиц Никольской и Шоссейной в «Subaru» въехала «маршрутка», в которую в свою очередь врезался двигающийся позади «Daewoo».

Фото: Facebook Яна Новохатько

Напомним, что 18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей возможны очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

Отметим, что в Николаевской ОГА советуют отменить пассажирские перевозки в случае ухудшения погоды.