Полиция открыла дело по факту ДТП, в котором погиб подозреваемый в организации кражи шуб в Николаеве

По факту аварии 17 января на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 в. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в этом ДТП погиб 43-летний Амиран Хелтуплишвили, подозреваемый в организации кражи шуб из магазина меховых изделий «Снежная Королева» в центре Николаева на улице Соборной 29 марта 2017 года.

Причиной ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего «Audi» слетела в кювет и перевернулась. От полученных травм Хелтуплишвили погиб на месте ДТП. Пассажиры автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

«На данный момент продолжается расследование», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что в Николаеве следователь Центрального районного отдела полиции, который вел громкое дело киевских преступников, грабивших в Николаевской области магазины, украл вещдоки и потратил их на игру в спортивный тотализатор.