Сотрудники николаевского аэропорта, заявлявшие о давлении на Волошина, не явились на допросы, - генерал Мороз

Юрий Мороз Сотрудники КП «Николаевский международный аэропорт», которые заявляли, что владеют информацией о давлении или коррупции, уже второй раз не явились на допрос по делу о гибели и.о. директора аэропорта Владислава Волошина.

Об этом во время сессии Николаевского областного совета заявил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области генерал третьего ранга Юрий Мороз.

- 26 марта я публично и через СМИ докладывал о ходе расследования дела Владислава Волошина. Подчеркивал и подчеркиваю, что следствие не исключает ни одной из шести опубликованных ранее версий, проводятся все необходимые экспертизы. Неоднократно полиция призвала всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Следственное управление. Но несмотря на все приглашения, даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционных составляющих, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя.

- Я предложил общественности осуществлять прозрачный и беспристрастный контроль за ходом следствия, приобщив к делу в рамках уголовного производства адвокатов от стороны семьи Владислава Волошина. Адвокатов, которым бы доверяла община, семья погибшего, СМИ, и которые бы могли знакомиться с материалами дела, привлекать свидетелей и подавать ходатайства. Прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего. Так я понимаю, что объективность и беспристрастность следствия на самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер, - цитирует Мороза отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Поэтому Мороз обратился к руководству Национальной полиции Украины, чтобы изменили подследственность уголовного производства о гибели Волошина, чтобы его передали в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения.

Ранее о якобы давлении на Владислава Волошина заявляла заместитель генерального директора по развитию КП «Николаевский международный аэропорт» Алина Коротич.

«Алина Коротич сообщила, что последние две недели Владислав Волошин вел переговоры с Николаевской облгосадминистрацией. По ее словам, чиновники Николаевской ОГА во главе с губернатором Алексеем Савченко заставляли Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт аэропорта, который начался в 2017 году. Волошин не соглашался:

- Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было, его отменили. Это незаконно, поэтому он не соглашался, - отметила Алина Коротич», - пишет «Громадське».

Напомним, что ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что не оказывал какого-либо давления на Волошина. По мнению главы ОГА, к доведению Волошина до самоубийства могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин. Также Савченко заявил, что договор, на основании которого фирма «Житлопромбуд-8» проводила работы в здании аэровокзала, подписал Максим Карпин.