Договор на скандальный ремонт в Николаевском аэропорту подписал Карпин, - глава ОГА Савченко

Максим Карпин Договор, на основании которого фирма «Житлопромбуд-8» проводила работы в здании аэровокзала, подписал в то время первый заместитель директора КП «Николаевский международный аэропорт» Максим Карпин.

Об этом заявил в эфире телеканала «112» глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

- То, что происходит вокруг нынешней ситуации, оно выглядит очень странно… В СМИ есть переписка, где Владислав Волошин рассказывает о якобы непонятных отношениях. Кто распространил эту переписку? Ее распространил человек, который до декабря работал первым заместителем директора николаевского аэропорта у Михаила Галайко (Максим Карпин – ПН). Галайко был задержан в моем рабочем кабинете за попытку дать мне взятку за продление контракта. С частью денег был задержан Карпин в автомобиле возле ОГА.

- Никаких актов в природе не существует, все они находятся в государственной экспертизе… В интернете выложен договор, который подписал сам Карпин во времена, когда он работал.

- Владиславу Волошину не надо было подписывать никаких актов, так как он всегда работал в законный способ… Всеми тендерами, всеми контрактами занимались Галайко и Карпин – человек, который опубликовал переписку с Волошиным, - сказал Савченко.

Напомним, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены. Ранее фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в николаевский аэропорт с просьбой подписать акты работ, которые она провела еще до тендера.

Напомним, что бывший директор аэропорта Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко предложил Савченко 700 тысяч гривен за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллионов гривен.

18 марта Владислав Волошин, который стал и.о. директора николаевского аэропорта после задержания Галайко и отстранения Карпина, покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета.