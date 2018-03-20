Фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в николаевский аэропорт с просьбой подписать акты работ, которые она провела еще до тендера

ЧАО СК «Житлопромбуд-8» обратилась к КП «Николаевский международный аэропорт» с просьбой подписать документы, подтверждающие проведение строительных работ в терминале аэропорта.

Соответствующее обращение за подписью директора «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Вадим Пидберезняк.

Данное письмо было зарегистрировано в аэропорту 16 марта 2018 года.

«Этим письмом направляем в Ваш адрес исполнительную и другую документацию (прилагается) на выполненные согласно условий Договора подряда №6/н от 10.05.2017 года работы по объекту «Капитальный ремонт здания аэровокзала по адресу: ул. Киевское шоссе, 9 в селе Баловное, Новоодесского района Николаевской области», согласно указанного ниже перечня. Просим рассмотреть предоставленные документы и подписать их в случае отсутствия замечаний», – говорится в письме.

В письме перечислены все документы, которые направлены в аэропорт, включая журналы выполненных работ, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на материалы, расходные накладные и фотофиксация выполненных работ.

Как известно, ранее в блоге журналист «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.