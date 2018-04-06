Первомайские предприниматели перекрывали мосты, в городе на время образовался транспортный «коллапс»

В пятницу, 6 апреля, первомайские предприниматели, которые торгуют на улице Гагарина, перекрыли автодорогу, тем самым устроив транспортный коллапс в городе. Сообщение между тремя частями города было практически прекращено.

Об этом сообщает сайт «05161».

По информации сайта, предприниматели беспрерывно переходили проезжую часть на мосту через Южный Буг и на ближайшем пешеходном переходе на автодороге «Николаев-Благовещенское». В свою очередь, правоохранители неоднократно призывали протестующих действовать в рамках закона и прекратить препятствовать движению автотранспорта.

В огромной пробке оказался автомобиль с «грузом 200», который следовал из Киева в Геническ, а также «скорая», которую некоторые митингующие называли «провокацией». Впрочем их все таки пропустили.

Со слов одного из протестующих, изначально планировалось перекрытие движения лишь в одну сторону, «чтобы осталась полоса для «скорых» и пожарных автомобилей», но поскольку многие автомобили пытались объезжать затор «по встречке» движение остановилось полностью.

В тоже время, не все первомайцы поддерживали протестующих, из-за чего возникали перепалки.

«Водители, застрявшие в заторе, недоумевали: «почему из-за 20 первомайских торговцев мы должны здесь стоять?», «мне еще на Хмельницкий ехать!», «идите под горсовет, трасса тут при чем?» - идет речь в публикации.

Спустя некоторое время протестующие предприниматели отправилась под горисполком.

Напомним, что 26 и 27 марта жители села Воссиятское перекрывали трассу Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев». Кроме того, во вторник таким же образом поступили и жетели Еланца, которые перекрыли проезд на пересечении автодорог Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» и Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса». Участники акции требовали ремонта дорог в их населенных пунктах.