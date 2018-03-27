На Николаевщине жители села второй день перекрывают трассу и требуют приезда Гройсмана

На Николаевщине во вторник, 27 марта, жители села Воссиятское перекрыли трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» с требованием отремонтировать дорогу.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 26 марта, жители села Воссиятское на Еланеччине перекрыли трассу Н-14 «Кропивницкий-Николаев» с требованием отремонтировать дорогу.

Также в ГУНП сообщили, что на данный момент транспортные средства не могут проехать по трассе. С обеих сторон растянулись автомобильные «пробки». Около сотни местных жителей при этом продолжают ходить по пешеходному переходу. Также отмечается, что на месте присутствует сотрудники полиции, которые осуществляют охрану общественного порядка.

В свою очередь, глава Еланецкой РГА Елена Посашкова в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала, что на данный момент представители местной власти намерены приехать к месту события. По ее словам, также должны приехать и заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи и и.о. начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко.

В комментарии «Преступности.НЕТ» и.о. начальника САДа Андрей Максименко рассказал, что в связи с погодными условиями проведение срочного ремонта на данном участке дороги невозможно.

– Когда было перекрытие Водяно-Лорино, мы туда выезжали, но тогда была лучше погода – было суше. И тогда можно было засыпать щебнем, территориально разровнять и обеспечить хотя бы минимальную проезжаемость. Сейчас этого (ремонт, – прим.) сделать невозможно, потому что там асфальта нет – земля. Из-за погоды земля вся мокрая, и первый «КАМаз» или фура, которые пройдут после «ремонта», то все выдавит, соответственно, образуется яма. В любом случае сейчас этого сделать невозможно. Это можно будет сделать, когда подсушится грунт, – отметил Максименко.

Также Андрей Максименко добавил, что в том случае, если сделать ремонт при таких погодных условиях, то это будет «обманом жителей», поскольку проезжаемость будет обеспечена на минимальное время, после чего дорога вернется в прежнее состояние.

- Жители требуют, чтобы никто не «перекидывал» деньги с Н-14 на Н-11. Я акцентирую на том, что когда мы с Алексеем Юрьевичем говорили об этом, то шла речь о целесообразности в связи с тем, что проекты по ремонту трассы Н-14 еще в процессе. На сегодняшний день ни Воссиятское, ни Водяно-Лорино не имеют градостроительных условий, в связи с этим мы не можем нормально закончить проект. Сейчас все это делается в авральных темпах. Мы как раз прошли техпроект по Воссиятскому мосту. То есть мы в этом направлении двигаемся. Я надеюсь, что мы все-таки до июня проведем тендер и начнется нормальный ремонт в Воссиятском и Водяно-Лорино. И облгосадминистрация написала письмо, и мы, как Служба автомобильных дорог с Облавтодором, что однозначно надо «перекидывать». Потому что согласно с Постановлением Кабмина, они хотят начать укладывать бетонную дорогу, начиная от границы с Кировоградской областью. Но на данный момент там нормальный асфальт и есть проезжаемость. Поэтому мы сейчас акцентируем на том, что сначала надо сделать Воссиятское и Водяно-Лорино, - рассказал Максименко.

В то же время издание «Новости-Н» опубликовало обращение жителей села Воссиятское с требованиями, которые они выдвигают.

Требование жителей с.Воссиятское Еланецкого района по вопросу срочного ремонта трассы Н-14 Николаев-Кропивницкий В связи с игнорированием требования жителей с.Воссиятское по приезду 26.03.2018 г. на собрание граждан в наше село губернатора области Савченко А.Ю. требуем: 1. Приезд на собрание граждан с. с.Воссиятское премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. и руководителя «Укравтодора» Новака С.Р.; 2. Срочного проведения капитального ремонта трассы Н-14 Кропивницкий-Николаев. Работы начать не позднее с 01.05.2018 года; 3. Капитальный ремонт моста в с.Воссиятское ; 4. Обеспечить начало работ по капитальному ремонту трассы Н-14 от границы с с. Воссиятское - со стороны Кировограда, а не от границы с Кировоградской областью, как предусмотрено распоряжением КМУ от 17.01.2018 года; 5. Запрет на проезд крупнотоннажного транспорта как по трассе Н-14 Кропивницкий-Николаев, так и по всем улицам с.с.Воссиятское. 6. Срочно установить знаки о запрете проезда крупнотоннажного транспорта; 7. В случае невыполнения требований оставляем за собой право на бессрочное перекрытие дорог.

Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области, «НикВести».

Напомним, что николаевец поделился впечатлениями от езды по трассе Николаев-Кропивницкий.