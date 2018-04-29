В Ереване возобновились протесты - митингующие перекрывают дороги

В воскресенье, 29 апреля, возобновились протесты в столице Армении Ереване, митингующие, которые выступают против правящей партии, перекрывают дороги.

Об этом сообщает местное издание newsarmenia.

Лидер оппозиции Никол Пашинян накануне на митинге в Ванадзоре заявил, что все массовые акции, которые были приостановлены в армянской столице на два дня, в воскресенье должны возобновиться с удвоенной силой. Кроме того, он призвал блокировать все улицы в городе, а также подъезды к Еревану, С 12:00 на улицы вышли студенты, которые двигаются от одного вуза к другому, призывая сторонников народного движения присоединяться к акциям.

Сообщается, что акции возобновились в центре Еревана шествиями студентов. Конечным пунктом маршрута объявлена площадь Республики. Также сообщается, что сторонники оппозиции уже собираются возле здания правительства.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране.