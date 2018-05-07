В Румынии автобус с Украинцами попал в ДТП, пострадали 6 человек

В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие.

Об этом сообщает официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

- 7 мая в 6:00 на трассе международного сообщения DN 2 (направление Брэила-Галац) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть граждан Украины, — рассказал Кирилич.

По словам дипломата, автобус с группой туристов возвращался из Сербии.

- По оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем, — сообщил он.

Также Кирилич рассказал, что пятеро украинцев были доставлены после аварии в больницу, затем за помощью самостоятельно обратился еще один. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Все они имеют действительную медицинскую страховку

Напомним, в Николаевском районе Николаевской области, на трассе Т-1513 3 мая столкнулись грузовик «DAF», пассажирский автобус «Эталон», следовавший по рейсу «Николаев – Очаков», и микроавтобус с военными. В результате ДТП пострадали 19 человек.