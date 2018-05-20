Двоих пострадавших в страшном ДТП на трассе между Николаевом и Одессой уже выписали из больницы, а третий находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе между Николаевом и Одессой находится в тяжелом состоянии в Березанской центральной районной больнице, а еще двоих уже отпустили домой.

Об этом сообщает Первый городской, ссылаясь на медицинское учреждение.

Напомним, что в Березанском районе Николаевщины утром 20 мая на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» попал в ДТП минивэн «Nissan Primastar». В машине находилось 8 человек, один пострадавший самостоятельно выбрался из транспортного средства. Еще 2 пострадавших и 5 погибших деблокировали спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Сейчас 43-летнего и 24-летнего пассажиров микроавтобуса, которые получили лёгкие травмы, отпустили домой, а вот третий пострадавший находится в хирургическом отделении и его состояние врачи оценивают как тяжёлое. У 17-летнего криворожанина диагностировали перелом бедра, открытый вывих локтевого сустава, сотрясение мозга и травматический шок. Пока он находится в нетранспортабельном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате ДТП пострадало 22 человека.