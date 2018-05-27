В Николаеве на полигоне ТБО продолжается тление мусора – на месте дежурят спасатели

За прошедшие сутки, 26 мая, спасатели Николаевщины снова привлекались к тушению пожара на городской свалке.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно, 25 мая произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Однако из-за нарушения правил технологического захоронение ТБО, размещение, утилизации, ликвидации и использования промышленных и бытовых отходов, уже третий день подряд продолжают возникать отдельные очаги тления мусора, что может спровоцировать повторное возгорание. Для недопущения возникновения пожара на месте продолжают дежурить спасатели. За прошедшие сутки общая площадь всех ячеек, которые потушили пожарные составила 300 квадратных метров.

Также на месте работает техника КП «Николаевкоммунтранс». На данный момент ситуация на месте происшествия контролируется.

Напомним, что в Николаевской области на 26-28 мая объявлен чрезвычайный, 5-го класса уровень пожарной опасности.