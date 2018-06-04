«Спас журналистов от титушек»: на Киевщине АТОшника хотят посадить за стрельбу в воздух

Участник АТО Павел Павлов с позывным «Аскольд» оказался на скамье подсудимых после того как вступился за журналистов перед титушками в Обухове.

Об этом Павлов сообщает на своей странице в Facebook.

«Спас журналистов, остановил хулиганов, предупредил насилие над людьми. Не допустил незаконного завладения оружием, но судят меня. Завтра у меня суд на 14.30 апелляционный Киевской области. Владимирская 15», — пишет он 3 июня.

Инцидент, за который судят бойца, произошел 3 мая в городе Обухов. Находясь в автобусе Павлов увидел, что группа титушек стали нападать на съемочную группу и угрожать им. Он попытался утихомирить нападавших и также получил угрозы в свой адрес. Павлов предупредил, что он вооружен и будет стрелять.

Когда один из участников происшествия начал бить журналистку, ветеран выстрелил в воздух. После этого Павлов был задержан, а теперь его судят.

«Пашу «Аскольда» знаю давно. Паша правильный. И Паша яростно воевал в 14-16. Паша в Обухове защищал себя и журналистов от титушни. В том числе с помощью оружия. Личного боевого наградного пистолета. Там все есть на видео. Пистолет у Паши забрали. Шьют дело. Не титушне. Не организаторам титушни. Не ментам импотентным и проплаченным. Паше шьют. Посмотрите видео», — пишет по поводу ситуации волонтер Роман Синицын.

Напомним, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.