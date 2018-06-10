«Россия без репрессий»: В Москве протестующие развернули баннер в поддержку Сенцова

На митинге в Москве «За свободную Россию без репрессий и произвола», 10 июня, развернули баннер в поддержку незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает Громадське.

Как сообщает «Дождь», организаторами акции являются правозащитники, которые утверждают, что в России возрастает число административных и уголовных дел в отношении активистов и даже обычных людей, притом часто с нарушениями законодательства со стороны правоохранителей.

Отметим, что также на митинг пришли представители общественных организации, которые занимаются помощью политзаключенным, а также представители политических партий, в частности, «Парнаса», «Яблока». На акции были и противники фанзоны МГУ.

Также участники акции выступают против возбуждения уголовных дел за «неугодные» репосты в соцсетях и нарушения прав человека силовыми структурами.

Ранее собщалось, что Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ.