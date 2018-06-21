Опубликовано видео, как «маршрутка» сбила мужчину на переходе в центре Николаева

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В сети появилось видео, на котором видно, как маршрутное такси сбило пешехода в центре Николаева.

Видео опубликовало 0512.

Напомним, что в Николаеве в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном маршрутное такси «Рута», курсирующее по 21 маршруту, насмерть сбило мужчину.

На ролике видно, как люди стоят с обеих стороны дороги и ждут, когда загорится зеленый сигнал светофора. В это время один из легковых автомобилей притормаживает перед пешеходным переходом и мужчина начинает переходить дорогу, но его тут же сбивает «маршрутка».

Ранее сообщалось, что в центре Николаева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе.

Людмила Жерновская

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