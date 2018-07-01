«Ситуация катастрофическая», - в Батуми из-за отмененного авиарейса застряли 38 николаевских туристов

В грузинском городе Батуми застряли 38 николаевских туристов с детьми.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница Николаева Оксана, которая оказалась в числе этих туристов.

Группа николаевцев с детьми ранее вылетела на фестиваль в Грузии и должна была 30 июня вернуться в Киев. Перелет николаевцев обеспечивала авиакомпания «Bravo Airways». В итоге они застряли в аэропорту Батуми.

«Вылет должен был произойти в 15:30, его перенесли на 19:10, потом ещё на полчаса, на час и т.д. Туристическая компания не отвечает, ее сайт, как мне объяснили, заблокирован. 19 детей от года и старше находятся в аэропорту с родителями. Самолет в Киеве подняли и посадили, якобы он не исправлен. Никто ничего не объясняет», - рассказывает туристка.

По ее словам, первый секретарь посольства Украины в Грузии Любомир Король сказал туристам, что финансирования со стороны Украины нет, поэтому предоставить ни воду, ни еду, ни ночлег он не может. В посольстве вышли на связь с николаевцами утром 1 июля, сказали, что «ситуация катастрофическая», но пообещали сделать все возможное, чтобы помочь.

Также туристка сообщает, что в группе есть два человека с травмами: у одного мальчика сломана нога, также повреждение ноги у девушки – у нее была лихорадка, другие туристы опасаются, что у нее начинается гангрена. Прошедшую ночь николаевские туристы провели в отелях, при этом у них заканчиваются деньги на еду и жилье. Пока что никто не может сказать николаевским туристам, когда они вылетят в Украину.

«Все туроператоры разводят руками, никто не может помочь. Дети голодные уже вторые сутки, мы разместились рядом с аэропортом сегодня за свои деньги как могли, т.к. у многих не осталось средств. Звоним в авиакомпанию с 18:30, но до сих пор ни один телефон не отвечает. Даже представителя этой авиакомпании нет в Грузии», - сообщает другая туристка Яна Молодай.

Ранее в аэропорту в Тунисе застряло около 300 украинских туристов, которые не могли вылететь в Харьков. В этом случае перелет также должна была обеспечить авиакомпания «Bravo Airways».

Напомним, что ранее в Одессе николаевские туристы не могли улететь в Анталию.