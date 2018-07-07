В Одессе посреди проезжей части образовался глубокий провал

В пятницу, 6 июля, во второй половине в Одессе на улице Львовской, 76а образовался масштабный провал грунта прямо посреди проезжей части.

Об этом сообщает издание «Пушкинская».

Глубина ямы примерно 4 метра, а размеры – ориентировочно 2х3 метра. Из ямы отчётливо было слышно движение воды и громкие всплески — грунт целыми кусками продолжал осыпаться.

Издание также отмечало, что на асфальте образовались трещины.

«Судя по всему, провал имеет более масштабный характер: пустое пространство под ним гораздо шире визуально наблюдаемого. Более того, провал продолжает расширяться, его стенки обваливаются», - говорится в сообщении.

Присутствующие на месте сотрудники патрульной полиции перекрыли движение на данном участке.

Позже на место происшествия прибыла техника «Инфоксводоканала», рабочие с помощью экскаватора уже «вскрыли» провал и обнаружили своеобразную поземную реку: трубы сильно прогнили, и от них остались лишь бесформенные «кости».

«По словам рабочих, необходимо полностью обследовать этот участок. Насколько этот провал после раскопок вырастет – сказать никто не может, так как рабочие не знают, где заканчивается проблемный участок. Сколько времени может понадобится на ремонт магистрали также никто из присутствующих говорить не рискнул», - говорится в сообщении издания.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.