В Николаеве через три дня нашли тело мужчины, который попытался переплыть лиман

В акватории Николаева в субботу, 7 июля, сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины, который пытался переплыть Бугский лиман.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как уже говорилось, 64-летний житель Малой Коренихи попытался переплыть лиман 4 июля.

На следующий день родственники сообщили о его пропаже и спасатели с водолазами начали его поиск. Все это время мужчину считали пропавшим без вести.

Его тело обнаружили 7 июля в акватории Николаевского морского торгового порта сотрудники отделения 10-го взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Спасатели акцентируют внимание на том, что в этом году шокирующая статистика гибели людей на воде. В ГСЧС просят граждан быть осторожными на водоемах и соблюдать меры безопасности.

Напомним, что в Днепровском лимане возле села Дмитровка Очаковского района 7 июля из лодки выпал рыбак и утонул.