На Киевщине на трассе легковушка сбила дорожников, наносивших разметку, есть погибший и пострадавшие

На автодороге «Киев – Одесса» в Васильковском районе Киевской области легковой автомобиль наехал на группу дорожных работников.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

ДТП произошло в 10:00 на 36 км автодороги. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

«63-летний киевлянин, находясь за рулем автомобиля Opel Vectra, по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы «Автомагистраль», которые наносили дорожную разметку. Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его четверо коллег доставлены в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля доставлен в больницу с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как известно, 15 сентября 2016 года в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала Кононенко, который был за рулем машины в момент трагедии. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч. В мае 2017 года суд отправил на 8 лет в тюрьму николаевца, сбившего насмерть четырех дорожников. Позже апелляционный суд «ужесточил» приговор николаевцу.

