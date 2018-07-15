Водителя, совершившего смертельный наезд на коляску с младенцем задержали - экспертиза показала, что он был трезв

В воскресенье, 15 июля в Харькове задержали 28-летнего водителя «ВАЗ», который сбил коляску с ребенком.

Об этом сообщают в отделе коммуникации нацполиции в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что 14 июля, в Харькове пьяный водитель сбил детскую коляску, в результате ДТП погиб пятимесячный младенец, который был внутри нее.

Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, на данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым. В отношении него открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 14 июля, на дороге Киев- Одесса в Беляевском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок и еще четырех человек госпитализировали.