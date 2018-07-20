В Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел выброситься с 17-го этажа

В пятницу, 20 июля, киевские патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с 17-го этажа.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Днем в полицию поступил вызов о семейном конфликте в одном из домов на Харьковском шоссе. Женщина сообщила, что ее пьяный муж ведет себя агрессивно и она боится за себя и ребенка.

Прибывшие на вызов патрульные увидели, что мужчина сидит в окне общего коридора на 17 этаже, свесив ноги вниз. В ходе общения он сообщил, что хочет совершить самоубийство.

Правоохранители длительное время отговаривали мужчину, однако он не шел на контакт и отказывался общаться. Выбрав удачный момент, инспекторы схватили мужчину и затащили внутрь. После ему вызвали скорую помощь, которая госпитализировали его в специализированную больницу.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде патрульный рисковал жизнью на 15-метровой высоте, чтобы помочь ребенку. А в Николаеве патрульные спасли мужчину, у которого остановилось сердце прямо на остановке.