«Взять под личный жесткий контроль», – Москаленко попросила главу николаевской полиции найти нападавших на Резникова

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко написала обращение к руководителю Главного управления Национальной полиции Николаевской области Александру Анохину с просьбой лично найти неизвестных, которые в среду, 25 июля, напали на депутата облсовета Илью Резникова.

Копия обращения есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Москаленко просит Анохина взять расследование нападения «под свой личный жесткий контроль».

Считаю, что такие действия преступников должны сурово караться в соответствии с действующим законодательством, поэтому прошу вас взять под свой личный жесткий контроль всестороннее расследование этого нападения, - сказано в документе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в декабре 2016 года на депутата облсовета Федора Барну напали неизвестные в масках Дедов Морозов Он заявил, что «организаторы и заказчики нападения на него – некоторые депутаты Николаевского облсовета».

6 марта 2017 года возле села Лупарево неподалеку от Николаева, на дачном участке в СВТ «Лаванда» неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, автомобиль принадлежит депутату Николенко.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине, в селе Гурьевка Новоодесского района, в пятницу, 10 июня, совершено разбойное нападение на экс-депутата облсовета Виктора Губанова. Мужчина скончался.