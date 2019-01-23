Пожар на двух танкерах в Черном море не могут потушить из-за горящего газа

Пожар, который около полутора суток продолжается на танкерах в Черном море, не удается потушить из-за выходящего из емкостей сжиженного газа.

Об этом сообщили в среду ТАСС в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

Пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди», принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту «Канди» находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту «Маэстро» находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

- Сейчас горит только выходящий газ. Надстройки все потушены. Горит по принципу горелки: газ выходит - и горит, - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по последним данным, на «Канди» было порядка 2,5 тыс. тонн газа. Точный объем груза на танкере «Маэстро» непонятен, но так как суда одинаковые, он мог быть таким же. Ранее сообщалось, что там также около 2 тыс. тонн газа. Представитель спасательной службы также рассказал, что специализированное судно «Спасатель Демидов» проводит проливку конструкций на танкерах, чтобы снизить вероятность взрыва.

По данным спасателей, «Маэстро» имеет крен 30-35 градусов на левый борт, «Канди» 15-20 градусов - на правый, но он не увеличивается, так как суда «стоят рядышком, облокачиваясь друг на друга».

- Танкеры не тонут, нет повреждения корпуса, нет загрязнения окружающей нефтяными продуктами, - отметил собеседник агентства.

По данным спасслужбы, к месту ЧП возвращается буксир «Меркурий», который займется поиском тел моряков. Ранее сообщалось, что из 32 моряков, находившихся на танкерах, спасти удалось 12, найдены тела 10 человек. Поиски еще 10 моряков продолжаются, но обнаружить их живыми шансов нет.

Напомним, владельцем сгоревших возле берегов Крыма танкеров является фирма, которая принимала участие в блокировании Керченского пролива.