Киевский суд продлил обязательства экс-директору «Николаевоблтеплонерго», которого НАБУ подозревает в хищении ₴2,7 миллионов

Виталий Бородин В Киеве суд продли меру пресечения в виде личного обязательства экс-директору ОКП «Николаевоблтеплонерго» Виталию Бородину, которого детективы НАБУ подозревают в хищении 2,7 миллионов гривен этого предприятия, меру пресечения в виде залога.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Соломенского районного суда Киева.

Как известно, изначально НАБУ просило суд назначить Бородину залог, равноценный сумме нанесенного ущерба, но суд в этом отказал и избрал подозреваемому самую легкую меру пресечения в виде личного обязательства

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Малик просила суд меру пресечения отметив, что досудебное расследование продолжается, а риски Бородина скрываться от следствия и суда, незаконно влиять на свидетелей, препятствовать уголовному производству не уменьшились.

Подозреваемый и его адвокат возражали против удовлетворения этого ходатайства и добавили, что подозреваемый не намерен скрываться.

В итоге судья Курова удовлетворила ходатайство САП и продлила действие возложенных на Бородина обязанностей: прибывать по первому требованию; уведомлять об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение документы, которые позволяют выезд за пределы страны.

Как известно, по июнь 2017 года полиция расследовала уголовное производство относительно экс-директора областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Виталия Бородина по факту растраты бюджетных денег. Позже за это производство взялись детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, что 30 ноября 2016-го года на комиссии в Николаевском облсовете в присутствии главы ОГА Алексее Савченко полиция объявила о подозрении Виталию Бородину в растрате полмиллиона гривен. Ранее именно это ОКП фигурировало в деле о попытке вывести 600 тысячи гривен с ГКП «Николаевводоканал».

Задержанный Бородин рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальные предприятий, требуя от руководства финансовые документы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что фамилия Ярослава Филатова всплывала и в связи с громким делом о растрате средств на «Киевводоканале». В 2011 году против бывшего руководителя «Киевводоканала» и депутата Киевсовета Ярослава Филатова открывали уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением. Также известно, что при Ярославе Филатове часть акций «Киевводоканала» была передана в частные руки, но через суды позже ее вернули в коммунальную собственность Киева. Сам Филатов заявляет, что уголовное дело против него – не что иное, как политическое преследование.

Добавим, что в начале ноября 2018 года в прокуратуре сообщили о вручении подозрений бывшим замдиректора и главному инженеру «Николаевоблтеплоэнерго» – их заподозрили в пособничестве в присвоении средств предприятия и служебной халатности, что нанесло ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.

Согласно материалам, в 2016 году замдиректора «Николаевоблтеплоэнерго» вступил в сговор с частным предприятием «Алекс Торг» для хищения денег теплоснабжающего предприятия. В феврале 2016 года заместитель директора «Николаевоблтеплоэнерго» подписал с фирмой «Алекс Торг» 61 договор на выполнение работ по разработке и предоставлению технической документации к котлоагрегатам в котельных Николаева и Очакова. Общая сумма по договорам – 617 тысяч 442 гривен.

Суд отпустил замдиректора Юрия Сидненко под личное обязательство.