На мосту возле Николаева из-за перевернушегося «Камаза» образовалась большая пробка из фур

В четверг, 31 января, в Николаеве образовалась большая пробка на мост между поселками Мешково-Погорелово и Зайчевское из-за аварии, произошедшей днем.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Как известно, «Камаз», груженный семечкой, двигался от кольца в сторону поселка Зайчевское. Как пояснил водитель патрульным, автомобиль попал в яму, из-за чего «Камаз» отбросило, и он зацепил отбойник. После этого перевернулся прицеп. Водитель попытался съехать с моста, но в итоге перевернулась и кабина «Камаза». В результате аварии никто не пострадал. Вследствие ДТП движение было сильно затруднено, из-за чего патрульные пропускали только легковые автомобили и микроавтобусы.

По словам очевидцев, некоторые уже продолжительное время находятся в этой пробке. Также образовалось большое скопление большегрузных автомобилей со стороны днепропетровской трассы до кольца.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за ям на Варваровском мосту утром возникла пробка.