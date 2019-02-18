В Николаеве произошел пожар в парке «Лески», где Заводской администрации поручили убрать мусор

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В Николаеве 18 февраля произошел пожар возле озера в парке Лески.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Прямо сейчас горит озеро в парке «Лески»! Горит большой участок!» - пишет свидетельница происшествия.

Напомним, ранее жительница Николаева пожаловалась на загрязнение озера в парке «Лески». Озеро, куда прилетают водоплавающие птицы, засыпают бытовым и строительным мусором, территория вокруг него стала превращаться в свалку отходов.

После этого вице-мэр Николаева Крыленко поручил администрации Заводского  района до конца дня убрать свалку в Лесках у озера. Также сообщалось, что задача убрать мусор была поставлена и управлению экологии Департамента ЖКХ. 

Вадим Богданов

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