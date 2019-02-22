«Ошибка врача», - ОГА о расследовании действий доктора, из-за которого женщине на Николаевщине ампутировали ногу

В Николаевской облгосадминистрации рассказали о результатах расследования действий врача больницы в Братском районе, из-за которых женщине пришлось ампутировать ногу.

Об этом 22 февраля шла речь в ходе пресс-конференции Николаевской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине жительница села в Братском районе подскользнулась и подвернула ногу, из-за ненадлежащего обследования, женщине ампутировали конечность. После чего в Николаевской областной государственной администрации решили расследовать ситуацию, которая произошла в Братском районе, жительнице которого ампутировали вывихнутую ногу.

Первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь рассказал, что по результатам служебного расследования было установлено, что имело место быть врачебная ошибка.

— На данный момент признано, что это тактическая ошибка врача, - рассказал Вячеслав Бонь.

Кроме того, чиновник рассказал о том, какие условия созданы для пострадавшей. По его словам, через несколько месяцев женщине установят протез и она решит, хочет ли она продолжать работу в сфере социальной защиты населения, или уйдет на пенсию.

— Это сейчас рассматривается. Еще решения остаточного нет. Я лично посещал и женщину, общался с ее сыном. Мы сейчас делаем все, чтоб они получили надлежащие условия, дали ходунки соответствующие, отвезли домой. Сейчас руководитель департамента соцзащиты на постоянной связи. Как только позволит здоровье, а это нужно два-три месяца, сразу же сделаем все, чтоб человек получил качественный протез и далее, если она изъявит желание работать дальше в соцзащите, или на какой-то другой работе, мы ей в этом поможем. Если примет решение идти на пенсию, будем помогать, - добавил Вячеслав Бонь.

Напомним, что ранее в Николаевской областной клинической больнице умерли роженица Ольга Матюшевская и ее новорожденный ребенок. Семья женщины винит врачей больницы в халатности, медики оправдываются, что у Ольги были тяжелые осложнения и говорят, что делали все для спасенияее и ребенка. Тогда Заводский отдел полиции открыл уголовные производства по фактам смерти 27-летней роженицы.