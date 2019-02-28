В Николаеве фирма-перевозчик уволила водителя, в «маршрутке» которого были развешаны трусы на поручнях

В Николаеве фирма-перевозчик уволила водителя «маршрутки» №31, в автобусе которого были развешаны трусы на поручнях.

Об этом сообщает сайт «0512».

Напомним, что водитель винит в произошедшем компанию нетрезвых пассажиров, которая ехала в «маршрутке» и якобы оставила в ней трусы.

- В районе автовокзала зашла компания, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Я обычно стараюсь избегать конфликтов… Не доезжая до конечной остановки «Дубки», молодые люди попросили сделать остановку, я остановился и они вышли. Доезжая до конечной, я увидел, что там нет «маршруток», и поехал по маршруту, - говорит водитель Игорь.

О происшествии мужчина узнал, услышав возгласы пассажиров в районе остановки «Баштанское шоссе».

- У меня в салоне нет зеркала заднего вида. Я ношу очки и в отражении увидел, что кто-то что-то снимает. Повернул голову и увидел, что пассажир снимает видео. Увидев на поручнях нижнее белье, сразу же снял его и попросил мужчину, чтобы он не выставлял видео в интернет, но он меня не послушал, - отмечает водитель.

Сотрудники управления транспортного комплекса, узнав об инциденте, сказали водителю, что это житейская бытовая ситуация и отравили его домой, при этом добавили, что утром он может выходить на работу. 27 февраля водитель пришел на работу, а ему сообщили, что он безработный.