В Киеве националисты митингуют против Гладковского – под Администрацией Президента произошли стычки

В Киеве 9 марта во время акции националистов с требованием арестовать бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына активисты начались столкновения под Администрацией Президента.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Националисты попробовали прорвать кордон силовиков. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

На месте присутствует народный депутат и лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий. По его словам, активисты собираются поехать в Черкассы, где пребывает с визитом Президент Украины, и задать Порошенко вопрос: «Когда сядут Свинарчуки?».

Акция началась на Майдане Независимости в Киеве. Больше тысячи националистов требуют ареста бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына.

В начале акции активисты вывесили на ТРЦ «Глобус» «Свинарчуков Порошенко - за решетку» и «Убийцы Гандзюк должны сесть».

Участники акции обвиняют Гладковских в разворовывании средств государственного концерна «Укроборонпром».

Напомним, как журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.