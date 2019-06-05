Вместо начальника Генштаба Хомчака на переговорах в Минске Украину будет представлять замкомандующего ООС

Богдан Бондарь Президент Владимир Зеленский передумал отправлять начальника Генерального штаба Руслана Хомчака на переговоры Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента.

После дополнительных консультаций Президент Украины решил, что участие Руслана Хомчака в переговорах в Минске сейчас нецелесообразно.

Он будет принимать участие в подготовке позиции украинской делегации в ТКГ, но переговоры от военных будет вести замкомандующего Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Напомним, что 4 июня Зеленский во время визита в Брюссель сказал, что Хомчак будет находится на встрече в Минске 5 июня.

Отметим, что делегацию Украины в Минске с июня 2019 года снова возглавляет второй Президент Леонид Кучма.