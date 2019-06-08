В Николаеве пошел сильный ливень – на дорогах скопилось много воды

В Николаеве в субботу, 8 июня, пошел сильный ливень, в результате чего на улицах города скопилось много воды.

В частности, уже наблюдается большое количество осадков по проспекту Центральном. В частности много воды набралось в районе «Дормашины».

Пересечение улиц Никольская и Лягина:

В районе Варваровского моста:

На проспекте Богоявленском:

Напомним, как 25 мая в результате сильного ливня часть улиц в центре Николаева оказались затоплены. В том числе из-за осадков провалилась часть плитки на Нижнем БАМе.