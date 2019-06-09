Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Корабельном районе, в результате которого погиб водитель «KIA»

В субботу, 8 июня, около 15:30 в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир автомобиля «KIA Magentis».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Автомобиль под управлением 33-летнего местного жителя двигался по улице Гагарина в сторону улицы Степной. В районе перекрестка с переулком Гагарина водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

От полученных телесных повреждений 41-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель транспортного средства получили тяжелые травмы. Их каретой скорой было доставлено в медучреждение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение»).

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним также, что в пятницу, 7 июня, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии сразу трех автомобилей.

Также в этот день на пересечении улиц Большая Морская и Московская столкнулись еще три автомобиля.