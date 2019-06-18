На Николаевщине праворадикалы с жителями села перекрыли трассу Н-11

Утром во вторник, 18 июня, в Николаевской области в районе села Марьяновка местные жители перекрыли трассу Н-11 «Николаев-Днепр».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Вместе с жителями населенного пункта присутствуют также около десятка праворадикалов. Уже скопилась небольшая пробка из фур и легковых автомобилей.

В отделе коммуникации Нацполиции «Преступности.НЕТ» сообщили, что акция была согласована заранее. Сейчас ее участники ходят по кругу по пешеходному переходу, никаких конфликтов не зафиксировано. На месте обеспечивают общественный порядок два наряда полиции, а также заместитель начальника отдела по общественной безопасности.

Отметим, что ранее на Facebook-странице «Баштанка» Владимир Янык написал, что акция проводится «при поддержке партии «Национальный корпус».

«В связи с проведением акции протеста 18 июня 2019 в период с 8:00 до 20:00 временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Н-11 в с. Марьяновка. Объезд для легковых автомобилей является по полевой дороге, налево перед деревней», – сообщил мужчина.

Как известно, на ремонт дорог государственного значения на территории Николаевщины в 2019 году планируют направить 976 миллионов гривен за счет средств Госбюджета.

Напомним, что в прошлом году Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила шесть тендеров на ремонт трассы Н-11 «Николаев-Днепр» общей суммой 800 миллионов гривен.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.