На Киевщине произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей – полиция 8 часов регулировала движение на участке

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Патрульные в течении 8 часов регулировали движение. Пострадал 37-летний мужчина, водитель «Subaru» Forester.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Вчера, примерно в 19:00, на трассе Киев-Чоп около населенного пункта Чишки произошла авария с участием 7-ми автомобилей. По словам 20-летнего водителя у его грузовика «MAN F2000» с полуприцепом отказали тормоза. Вследствие этого произошло столкновение с грузовиком «Volvo FH12», а также с автомобилем «Subaru Forester, автомобилем «BMW 318», автомобилем «Skoda Fabia», автомобилем «Renault Clio 78» и грузовиком «Volvo FH42».

Потерпевшего из легкового автомобиля «Subaru» забрала скорая. Транспортное происшествие усложнило движение, вследствие этого патрульная полиция обеспечивала регулирование движения до 3:00.

Напомним, в понедельник вечером, 17 июня, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Молодогвардейской произошло ДТП с участием автомобилей «Volkswagen Passat» и «Chevrolet Aveo». На день ранее, в Южноукраинске утром, 16 июня, на автодороге «Благовещенск-Николаев» произошло столкновение «Mitsubishi ASX» и «Fiat Regata».