Проржавевшую ливневую трубу на пляже на Намыве, где поранился николаевец, отметили буем – денег на ремонт еще нет

Участок на реке возле пляжа на Намыве, где мужчина провалился ногой в канализационную трубу и поранился, отметили буем, но денег на ремонт ливневки пока не выделили.

Об этом на телеканале «Нис-ТВ» рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Николаевского горсовета Александр Герасименя.

Как известно, в средне июня житель Николаева пошел с детьми на речку возле кафе «Ковбой» на Намыве и провалился ногой в трубу. В результате он получил рваные раны ноги, порвал сухожилие и повредил нерв.

Как пояснил начальник управления ЧС горсовета Герасименя, на этом проходят две ливневые канализации, одна из которых уходит далеко вглубь фарватера.

– Эта труба пришла в негодность – верхняя ее часть почти полностью проржавела, и скорее всего, в это отверстие и провалилась нога этого парня и ребенка, которые купались в этом месте, – рассказал Герасименя.

По его словам, после инцидента это место обозначили предупреждающим буем со знаком, что там опасно купаться. В дальнейшем трубу планируют отремонтировать.

–10-м взводом ГВГСО (Государственного военизированного горноспасательного отряда, - ПН) на той неделе было проведено водолазное обследование трубы и сейчас готовится аналитическая информация. Мы будем выходить на департамент, чтобы он думали или о ремонте этой трубы или вообще убирать ее. Но по нормативам она должна уходить на определенное расстояние от берега, поэтому скорее всего будет принято решение о ее каком-либо ремонте. Но вопрос возник внезапно и на этот года на это денег нет, – отметил Герасименя.

Также он проинформировал, что официальные пляжи в городе до начала купального сезона были обследованы и очищены от разного мусора водолазами, а на пляжах «Стрелка» и «Прибой» уже должны стоять профессиональные спасатели.

Напомним, как в январе двое николаевцев получили травмы во время купания в реке. Один из мужчин поранил ногу о железный предмет, который находился на дне водоема, другой – случайно порезал руку об лед.