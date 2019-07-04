В лимане возле Кинбурнской косы нашли тело 43-летнего мужчины, который несколько дней назад пропал в Очакове

Фото из интернет Днем в среду, 3 июля, в селе Покровское, что на Кинбурнской косе, в акватории Днепровского лимана нашли тело пропавшего в Очакове мужчину.

Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно, Очаковский отдел полиции разыскивал 43-летнего Виталия Шаткевича, который 28 июня ушел отдыхать на городской пляж Очакова и пропал без вести.

Сообщение на линию «101» пришло в 11:30. На берегу лимана обнаружено тело Шаткевича, который оказался жителем Киевской области.

Для транспортировки тела привлекалось отделение 22 Государственной пожарно-спасательной части на катере UMS-600 и следственно-оперативная группа Очаковского отделения полиции Главного управления Нацполиции в области.

Напомним, что в Николаевской области разыскивают 40-летнего Сергея Береста, который 24 июня ушел с дачи и пропал.